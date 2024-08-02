«Колымаги» на дорогах потеснили заводы: топ-10 районов по выбросу загрязнений в воздух

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Татарстану и от стационарных, и от передвижных источников за 2023 год по сравнению с 2022-м выросли незначительно

Фото: © «Татар-информ»

Основной вклад в рост выбросов внесли передвижные источники

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Татарстану и от стационарных, и от передвижных источников за 2023 год по сравнению с 2022-м выросли незначительно – всего на 4,1 тыс. тонн, до суммарных 427,2 тыс. тонн. Такие данные «Татар-информ» обнаружил в Госдокладе о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды, который Минэкологии РТ опубликовало на днях.

Валовой показатель вырос из-за увеличения на 2,23%, или на 4,3 тыс. тонн, объемов выбросов от транспорта, прежде всего автомобильного (хотя в этой «копилке» есть вклад и железной дороги) – до 107,5 тыс. тонн (почти треть из них пришлась на одну Казань). А вот эмиссия от стационарных источников, то есть фактически от промышленности, несмотря на рост ВРП и объемов промышленного производства в Татарстане, за прошлый год даже сократилась, пусть и всего на 200 тонн – до 319,7 тыс. тонн.

По данным Минэкологии Татарстана, в случае с передвижными источниками, на которые приходится чуть более 25% в общем объеме, позитивная динамика объясняется не столько ростом автопарка до почти 1,4 млн единиц, сколько «увеличением количества автотранспортных средств низких (Евро-2 и Евро-0) и незарегистрированных экологических классов». Таких «колымаг» на дорогах республики стало больше на 16,7%, или на 33,6 тыс. машин. В прошлом году, кстати, когда выбросы от автотранспорта, напротив, снижались, объяснялось это как раз таки сокращением «старых» авто и «переходом на современное моторное топливо».

Стабильность же «стационарной» эмиссии зиждется на том, что промышленные предприятия продолжают модернизировать свои производства, менять устаревшее оборудование, проводить «капремонты вентиляционных систем и термоагрегатов», устанавливать системы пылегазоочистки. И проводить «другие воздухоохранные мероприятия, способствующие сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

По данным Минэкологии РТ, всего за прошлый год в республике «было реализовано 158 мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с общим экологическим эффектом 38,7 тыс. тонн».

Все это, очевидно, работает, тем более что число хозяйствующих субъектов с выбросами за 2023 год снова выросло – на 2,7%, до 4,2 тыс. А количество поставленных на учет стационарных источников скакнуло аж на 14,2%, до 79,4 тыс.

Несмотря на это, статистика показывает, что за пятилетку 2019-2023 годов экологическая нагрузка на атмосферу от индустрии пусть и плавно, но снижается, несмотря на то что пропроизводство растет, и весьма динамично. Объемы выбросов от автотранспорта также несопоставимы с теми, что фиксировались в прошлом десятилетии. Правда, в этом случае ларчик открывается просто: если данные со стационарных источников в Росстате собирают по отчетам самих предприятий, то выбросы от передвижных рассчитывает Росприроднадзор. И с 2019-го – по новой методике, что сильно «украсило» цифры.

Данные со стационарных источников в Росстате собирают по отчетам самих предприятий, а выбросы от передвижных рассчитывает Росприроднадзор Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В структуре выбросов в Татарстане доминирует топливная промышленность

Как уже было сказано, развитие экономики Татарстана не разгоняет выбросы от стационарных источников. Это выглядит как парадокс, тем более что только по итогам 2023-го ВРП Татарстана вырос на 3,6% к уровню предыдущего года, а промпроизводство – на 3,3%. Но тут важны нюансы.

Дело в том, что в структуре выбросов в Татарстане доминируют предприятия топливной промышленности, тепловой энергетики и химпрома, на которых в сумме приходится порядка 60% «стационарной» эмиссии. Добыча полезных ископаемых (в случае с Татарстаном, прежде всего, нефти) за прошлый год сократилась, пусть и на символические 0,5%, в энергетике был зафиксирован сопоставимый плюс 0,3%. Тем не менее объемы выбросов от этих отраслей за год выросли, и весьма существенно – почти на 16 и 4 тыс. тонн соответственно.

А вот в химии и нефтехимии остались фактически на том же уровне, хотя объемы производства в этой отрасли по итогам прошлого года просели на 5%.

Интересно, что производство нефтепродуктов, сопоставимое по отгрузке с добычей, по итогам прошлого года в Татарстане выросло на 2,4% к уровню 2022-го. Но отраслевые выбросы сократились – вероятно, благодаря природоохранным мерам, реализуемым на НПЗ.

Из «странностей» статистики 2023-го – рост эмиссии от транспорта и связи (возможно, это связано с бурным развитием логистики) и в сельском хозяйстве (хотя валовая продукция в этой отрасли сократилась почти на 8%). Серьезное сокращение выбросов в ЖКХ, возможно, связано с частичным решением экологических проблем казанского «Водоканала».

В целом в разрезе видов экономической деятельности динамика выглядит разнонаправленной. Однако Татарстан в этом плане двигается в общефедеральном тренде. Так, за прошлый год предприятия и транспорт в РФ в целом выбросили в атмосферу почти 22 млн тонн загрязняющих веществ – на 1%, или на 229,2 тыс. тонн, меньше, чем в 2022-м. На долю промышленности пришлось 16,9 млн тонн.

По расчетам аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сокращение эмиссии загрязняющих веществ коснулось как предприятий, так и транспорта, в результате чего за последние пять лет был достигнут рекордный минимум «по валу».

«В России растет индустриальная активность – только за минувший год промышленное производство показало рост на 3,5%. Такая динамика должна была бы повлечь за собой увеличение выбросов промышленности в атмосферу. Однако на протяжении последних лет мы наблюдаем другой устойчивый тренд: предприятия активно инвестируют в природоохранную деятельность. В частности, на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата в 2023 году российский бизнес потратил 271,5 млрд рублей, что на 17,2% больше, чем годом ранее», – объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Лидеры по выбросам – Альметьевский и Нижнекамский районы

В разрезе районов распределение выбросов по территории Татарстана аналогично схеме индустриального каркаса – главными эмитентами являются Альметьевский и Нижнекамский районы, Казань, Нурлатский район и Набережные Челны. Там, как справедливо отметили в Минэкологии РТ, «сосредоточен основной промышленный, в том числе нефтехимический, потенциал республики».

Весомые объемы в общую копилку вносят также Елабужский, Азнакаевский, Черемшанский, Лениногорский, Заинский, Сабинский и Сармановский районы.

В этой статистике учитываются выбросы только от стационарных источников, передвижные Росприроднадзор по районам не распределяет (за исключением Казани). Поэтому неудивительно, что в топ-10 – районы нефтедобывающего пояса, а также крупные промышленные и энергетические центры.

В разрезе загрязняющих веществ доминирование углеводородов (метан, ксилолы, бензол, бутен и др.), в том числе летучих органических соединений (ЛОС), также объяснимо – это следствие нефтехимического профиля республиканской экономики. В суммарном объеме выбросов по итогам прошлого года на них пришлось более 150 тыс. тонн, однако в последние три года эта цифра снижается. Большую часть генерируют «Татнефть» и УК «Шешмаойл», а также комбинаты СИБУРа в Казани и Нижнекамске.

Далее следуют оксиды углерода (почти 70 тыс. тонн) и азота (более 47 тыс. тонн), диоксид серы (34,5 тыс. тонн) и взвешенные вещества (13,2 тыс. тонн).

Низкие объемы последних – следствие тотальной газификации Татарстана. В угольных регионах Сибири, например, в воздухе преобладают твердые взвеси.

Высокие объемы первых трех можно объяснить тем же, так как такие выбросы характерны для газовых электростанций и котельных. Больше сжигают природного газа – растут выбросы оксидов азота, больше мазута (резервного топлива) – сернистого ангидрида. А например, рост загрузки газотурбинных установок по сравнению с паросиловыми или парогазовыми агрегатами приводит к увеличению выбросов оксида углерода.

Крупнейшие эмитенты выбросов

В разрезе компаний – крупнейших эмитентов выбросов в Татарстане тоже все не меняется десятилетиями. За прошедший год нарастили выбросы шесть участников из топ-15, сократили – столько же, еще у трех показатели остались на том же уровне (что, правда, вызывает вопросы к качеству отчетности, но это другая тема).

Лидерство нефтедобывающих компаний в числе крупнейших эмитентов закономерно. Причем, по данным из Годового отчета «Татнефти» за 2023 год, на всю группу компаний приходится почти треть в суммарном объеме «стационарных» выбросов по республике – 102,2 тыс. тонн (в Госдокладе, очевидно, указана цифра только по головному предприятию). Причем к предыдущему году выбросы выросли на 2%, что в компании связали с проведением планово-предупредительного ремонта на объектах управления «Татнефтегазпереработка».

В структуре самой «Татнефти» более 70% выбросов генерирует, естественно, сегмент разведки и добычи, на втором месте (почти 19%) нефтегазопереработка. Почти половина от общего объема пришлась на ЛОС (46,5 тыс. тонн) и все другие углеводороды (почти 13 тыс. тонн), далее идет СО (22,3 тыс. тонн) и диоксид серы (9,5 тыс. тонн).

Список основных мероприятий, направленных на снижение выбросов, у «Татнефти» практически не меняются: модернизация производств, повышение энергоэффективности, ресурсосбережение, снижение объемов сжигаемого на факельных установках попутного нефтяного газа и др.

В «Татэнерго» «Татар-информу» объяснили, что динамика выбросов зависит от загрузки основного оборудования ТЭЦ и Заинской ГРЭС. «Существует прямая зависимость объема выбросов от количества сжигаемого топлива, необходимого для выработки мощности, заданной “Системным оператором”. В прошлом году по сравнению с предшествующим имело место увеличение загрузки оборудования, это потребовало сжечь газа на 191,8 млн кубометров больше, чем годом ранее, как следствие – произошел рост выбросов на 1,1 тыс. тонн», – заявили в компании.

При этом компании удалось сократить объемы сжигаемого мазута до 4,8 тыс. тонн. «Основной причиной перехода на мазут являются ограничения поставки природного газа от газоснабжающей организации при выполнении ими плановых ремонтных работ в газовой сети. Чаще всего ограничения для ТЭС вводятся в летний период и в основном для Набережночелнинской ТЭЦ и Заинской ГРЭС», – объяснили в «Татэнерго».

В компании отметили, что считают необходимым развитие системы газоснабжения Закамской зоны Татарстана, «в том числе в части резервирования схем поставки природного газа ответственным объектам газопотребления».

В «Татэнерго» также заявили, что в постоянном режиме «осуществляют мониторинг выбросов, отслеживают их динамику для принятия своевременных управленческих решений, направленных на предотвращение сверхнормативных выбросов и минимизацию их количественных показателей». Очевидно, под таким комментарием подписались бы и другие крупные индустриальные игроки Татарстана.

Все это позволяет держать рост выбросов под контролем. Радикальное же снижение объемов ежегодной эмиссии не только в Татарстане, но и во всех других индустриально развитых регионах упирается в ограничения, связанные со спецификой перерабатываемого сырья (или сжигаемого топлива), технологиями переработки, а также чрезвычайной дороговизной, недоступностью или отсутствием эффективных технологий улавливания и утилизации отходящих вредных газов.

Татарстан, несмотря на мощный индустриальный профиль, не входит в топ-10 регионов России по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане нет городов, состоящих в списках самых грязных в России

Татарстан, несмотря на мощный индустриальный профиль, не входит в топ-10 регионов России по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Для сравнения: лидируют в этом списке Красноярский край (более 2,7 млн тонн, правда, более 1,7 млн из них – вклад одного Норильска) и Кемеровская область (почти 1,5 млн тонн), на третьем месте – ХМАО (более 1,26 млн тонн).

Более чем в два раза больше, чем в Татарстане, объемы выбросов в Свердловской области и ЯНАО по отдельности, а также в Иркутской области (но в этих регионах минимален и вклад автотранспорта).

Татарстан по итогам 2023 года «по валу» оказался на сопоставимом уровне, например, с Краснодарским (почти 424 тыс. тонн) и Алтайским краями (458 тыс. тонн), а также соседом по ПФО – Оренбургской областью (455 тыс. тонн), которая и замкнула первую десятку. Среди регионов ПФО больше, чем в Татарстане, суммарный объем выбросов фиксируется только в Башкортостане, по итогам прошлого года – 582 тыс. тонн (при схожей доле передвижных источников).

Для сравнения: в Москве выбросы составили 383,3 тыс. тонн (18-е место среди регионов, 1,7% от общероссийских выбросов; правда, в Московской области – еще 404 тыс. тонн). В Санкт-Петербурге – почти вдвое меньше, 208,5 тыс. тонн (32-е место, или 0,9%). Но львиную часть эмиссии в двух столицах давно уже генерирует не промышленность, а транспорт. В Москве на его долю приходится 84%, в Петербурге – 68%.

Стоит отметить, что оценивать качество воздуха по объемным показателям – дело не совсем правильное. Такие цифры ничего не говорят о специфике рассеивания, «розах ветров» и других факторах, влияющих на ситуацию «на земле» в конкретный момент времени. Но, тем не менее, «вал» является одним из показателей хронического, долгосрочного экологического давления на атмосферу на определенной территории.

Для более адекватной же оценки качества воздуха показательнее смотреть на индексы загрязнения атмосферы (ИЗА), которые высчитывает Росгидромет на основе данных, собираемых с собственной сети наблюдательных постов. Этот комплексный индикатор учитывает, например, превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по определенным, специфическим для конкретных городов примесям, повторяемость таких явлений и масштабы краткосрочных загрязнений.

Такая информация в Госдокладе Минэкологии РТ представлена в очень ограниченном виде. В аналогичных документах в других регионах все бывает расписано гораздо подробнее. Возможно, это связано с тем, что в Татарстане просто нет городов, состоящих в списках самых грязных в России (с уровнем ИЗА «очень высокий»). В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске уровень оценивается всего лишь как «высокий».

По данным маршрутных и подфакельных исследований Управления Роспотребнадзора по РТ, за последние три года в среднем по Татарстану удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов снижается. И не только в городах и селах, но и в зонах влияния промышленных предприятий и автотранспорта.

Правда, в Обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2023 год, который не так давно выпустил Росгидромет, в перечень городов, в которых были зарегистрированы случаи более чем 10-кратного превышения максимальных ПДК отдельных загрязняющих веществ, оказался Альметьевск. Там в прошлом году зафиксировали один такой случай по сероводороду.

По мнению сопредседателя Российской экологической партии «Зеленые» Сергея Шахматова, подобная вспышка могла быть связана, например, с деятельностью предприятий ЖКХ – например, очистных сооружений. «Надо смотреть, где был зафиксирован такой случай», – говорит эколог. При этом уровень загрязнения воздуха в Альметьевске остался «низким».