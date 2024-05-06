Рост активности Солнца на этой неделе стал сюрпризом для ученых

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Рост солнечной активности на этой неделе стал неожиданностью для ученых, рассказал «Татар-информу» руководитель лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Солнце имеет 11-летнуюю периодичность активности, и на 2024 – 2025 годы приходится пик очередного цикла. Но конкретные события часто бывают неожиданными. В частности, рост активности именно в эту неделю стал сюрпризом», – сообщил Богачев.

Конкретная сила вспышек не является рекордной, но их очень много, поэтому совокупное воздействие очень ощутимо. Ученый сообщил, что вся первая половина текущей недели будет геомагнитно нестабильной. Во второй половине недели ожидается, что сила солнечных взрывов пойдет на спад.

Он отметил, что влияние космической погоды считается близким к более обычной метеочувствительности. Поэтому люди, не имеющие метеочувствительности, как правило не ощущают влияния вспышек на Солнце.

«Влияние на технику изучено лучше. Особенно сильные нагрузки испытывают космические аппараты. Но какие то апокалиптические сценарии исключены и тут. События все же не такой силы», – заключил Богачев.

Ранее стало известно, что новую сильнейшую за последние три месяца вспышку на Солнце зафиксировали ученые.