Росстат заявил о снижении уровня бедности в стране до исторического минимума

Количество жителей России, живущих за чертой бедности, по итогам прошлого года составило 15,3 млн человек (10,5% населения), следует из отчета Росстата, опубликованного на сайте ведомства. При этом годом ранее это число составляло 16 млн человек (11%).

Число людей ниже уровня бедности оказалось на историческом минимуме. Ранее минимальный уровень бедности был зафиксирован в 2012 году (10,7%), пишет «Интерфакс».

Отметим, что с 2021 года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вычисляются не из минимального набора потребления, а по медианному среднедушевому доходу.

Напомним, Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ и руководителям регионов в 2023 году добиться, чтобы зарплаты бюджетников росли теми же темпами, что и в среднем по экономике, а также повысить с января будущего года МРОТ еще на 10%.