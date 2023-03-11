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Росстат заявил о снижении уровня бедности в стране до исторического минимума
Количество жителей России, живущих за чертой бедности, по итогам прошлого года составило 15,3 млн человек (10,5% населения), следует из отчета Росстата, опубликованного на сайте ведомства. При этом годом ранее это число составляло 16 млн человек (11%).
Число людей ниже уровня бедности оказалось на историческом минимуме. Ранее минимальный уровень бедности был зафиксирован в 2012 году (10,7%), пишет «Интерфакс».
Отметим, что с 2021 года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вычисляются не из минимального набора потребления, а по медианному среднедушевому доходу.
Напомним, Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ и руководителям регионов в 2023 году добиться, чтобы зарплаты бюджетников росли теми же темпами, что и в среднем по экономике, а также повысить с января будущего года МРОТ еще на 10%.
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