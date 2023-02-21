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Общество 21 февраля 2023 13:40

Минимальный размер оплаты труда в России повысят еще на 10%

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Сегодня перед Правительством России и регионами стоит задача – обеспечить заметный и ощутимый рост заработных плат в России, напомнил президент Владимир Путин. Он напомнил о регулярной индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) и призвал дополнительно повысить его с января будущего года.

С начала этого года МРОТ проиндексирован на 6,3%, напомнил глава государства. «Важный индикатор, точка отсчета – минимальный размер труда. В прошлом году он был повышен дважды в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать его, причем темпами выше инфляции, – заявил Путин. – Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно на дополнительные 10%».

Таким образом, МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 тыс. 242 рубля, подытожил Президент. Напомним, ранее он поручил повысить МРОТ в срок до 1 июля.

#послание федеральному собранию #Владимир Путин #мрот
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