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Росстат вновь заявил о снижении цен на куриные яйца в России
За неделю с 16 по 22 января в России на 1,41% подешевели куриные яйца. За предыдущий период снижение составляло 0,2%, следует из данных Росстата.
В сравнении с данными на 1 января, стоимость этого вида продукции снизилась на 0,84%.
Также Росстат подвел статистику по другим продуктам. К примеру, среди плодоовощной продукции выросли в цене капуста, морковь и свекла — на 2,75%, 1,93% и 1,52%. Стоимость бананов увеличилась на 1,66%. Помидоры и огурцы, напротив, подешевели на 0,98% и 0,37% соответственно.
Среди мясной продукции снизились цены на мясо кур — на 0,81% за прошедшую неделю, а также на 2,18% с начала 2024 года Мороженная неразделанная рыба стала стоить на 0,26% и 1,11% больше.
Кроме того, подорожали подсолнечное и сливочное масло, пшеничная мука и рис, а подешевели сахар-песок и гречка.
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