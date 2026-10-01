Росстат зафиксировал среднюю зарплату свыше 200 тыс. рублей в пяти сферах

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В России в июле 2026 года средняя заработная плата превышала 200 тыс. рублей в пяти видах экономической деятельности. Такие данные Росстата приводит ТАСС.

Наиболее высокий показатель среди них пришелся на финансовую и страховую деятельность – 243,4 тыс. рублей. В производстве табачных изделий средняя зарплата составила 230,3 тыс. рублей, а в сфере воздушного и космического транспорта – 227,3 тыс. рублей.

В деятельности экстерриториальных организаций и органов показатель достиг 224,3 тыс. рублей. Средняя зарплата работников сферы добычи нефти и природного газа составила 208,7 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что номинальная зарплата россиян к 2029 году вырастет до 137 тыс. рублей, что на 35% больше, чем по итогам 2025 года.