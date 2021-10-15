Росстат: Трудовых мигрантов перепишут при помощи руководителей диаспор

Перепись трудовых мигрантов, которые находятся на территории России, в том числе и не официально, будет происходить при помощи руководителей диаспор и участковых. Об этом на брифинге с журналистами рассказал замруководителя Росстата Павел Смелов.

Данная категория лиц должна будет ответить на вопросы бланка «Л», который создан для тех, кто находится на территории России 12 и более месяцев как с гражданством, так и без.

«С трудовыми мигрантами мы работаем. Мы проводили много встреч и с посольствами, и с официальными, и неофициальными лидерами диаспор, и с ними будет проводиться работа по их коммуникациям в социальных сетях и telegram-каналах. Да, это не легкий контингент, кого можно переписать, так как они боятся депортации. Однако все эти „резиновые“ квартиры известны участковым. Они также будут привлечены к работе, однако им [участковым] рекомендовали одеваться в штатское, когда они будут посещать эти квартиры», — рассказал Смелов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время переписи специалисты-переписчики используют 360 тыс. электронных планшетов.