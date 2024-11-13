Росстат: Темпы роста ВВП РФ в III квартале замедлились до 3,1%

Рост ВВП России в III квартале 2024 года замедлился до 3,1% в годовом выражении после увеличения на 4,1% во II квартале и на 5,4% в I квартале. Такую предварительную оценку сегодня распространил Росстат.

По информации Федеральной службы государственной статистики, на ситуацию с ВВП в наибольшей степени повлияли «обрабатывающие производства (+6,0%); розничный товарооборот (+6,0%); пассажирооборот (+3,8%); оптовый товарооборот (+3,2%); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (+2,0%)».

Предварительная оценка ВВП за III квартал текущего года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Более подробную информацию специалисты по статистике представят через месяц, 13 декабря.

Банк России оценивает увеличение ВВП страны в III квартале в 3,2%. Минэкономразвития РФ после выхода данных Росстата повысило свою оценку роста ВВП России за январь — сентябрь 2024 года в целом до 4,2% с 4,0%, отмечает «Интерфакс».