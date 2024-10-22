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Татарстан вошел в число регионов, обеспечивающих половину ВВП России
Татарстан оказался среди восьми регионов России, которые обеспечивают 50,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Доля республики – 3%, пишет РИА «Новости».
Самый большой вклад вносит Москва (20,3%), далее идут Санкт-Петербург (7,9%), Подмосковье (5,5%), Ханты-Мансийский автономный округ (4,9%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (3,8%). У Краснодарского края этот показатель равен 3,1%, у Свердловской области – 2,5%.
У других регионов показатели скромнее: Красноярский край - 2,4%, Самарская, Иркутская и Ростовская области дают по 1,7% (5,1% совокупно на троих). Челябинская и Нижегородская области вместе с Башкирией и Кузбассом в общем вносят 4,8% (по 1,6% на каждый регион).
Якутия, Оренбургская и Сахалинская области и еще 6 регионов вносят также чуть больше 1%. Еще у 23 регионов доля колеблется в пределах 0,5-1%, а 31 субъект производит от 0,1% до 0,5% российского ВВП.
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