Татарстанстат: 70% переписчиков перед ВПН прошли вакцинацию от Covid-19

Среди лиц, задействованных во Всероссийской переписи населения, к 1 октября привились или переболели коронавирусом более 70%. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан Наталья Гатауллина.

«Росстатом обеспечено соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции при осуществлении сбора сведений у населения. Лица, задействованные в опросе населения, будут оснащены масками, перчатками и ознакомлены с рекомендациями по профилактике рисков новой коронавирусной инфекции», — отметила докладчик.

Кроме того, республиканской комиссии по проведению ВПН, главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан рекомендовано взять под личный контроль и обеспечить возможность вакцинации лиц, привлекаемых к сбору сведений от населения.

Информация по предстоящей переписи, а также сведения о предпринимаемых мерах для профилактики рисков распространения коронавирусной инфекции, должны публиковаться на официальных сайтах администрации, добавила докладчик.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани завершена подготовка к Всероссийской переписи населения.

