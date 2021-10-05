В Казани завершена подготовка к Всероссийской переписи населения

В столице Татарстана завершена вся подготовительная работа к Всероссийской переписи населения. Об этом на брифинге в Кабмине сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан Наталья Гатауллина.

На сегодняшний день подобрано 1185 контролеров, из них 48,7% — это работники учебных заведений, более 26% — сотрудники других учреждений и предприятий; 13,5% — работники местного самоуправления, более 6% — неработающие пенсионеры; 3,3% — незанятое трудоспособное население.

«Основной наш состав — это переписчики, их подобрано 7108 человек, 48,6% — это работники учебных заведений, 32,5% — работники учреждений и предприятий, почти 10% — это работники органов местного самоуправления, более 3% — это неработащие пенсионеры и незанятое трудоспособное население», — отметила докладчик.



Кроме того, выбрано 58% инструкторов районного уровня для работы в МФЦ. Контролеры будут работать с 29 сентября по 25 ноября, переписчики — с 15 октября по 14 ноября.

Всего в проведении Всероссийской переписи населения в Республике Татарстан будут задействованы более 8,5 тыс. человек. Для оперативной замены предусмотрен 15%-й резерв, что составляет 1,3 тыс. человек.

Впервые к ВПН привлечены 485 волонтеров. Они будут снабжены жилетами с символикой Всероссийской переписи населения и специальным удостоверением. Добровольцы будут информировать лиц, пришедших в МФЦ, о проведении переписи населения, ее целях и задачах.

«В период подготовки и проведения переписи мы традиционно взаимодействуем с МВД РФ по Республике Татарстан. Министерством внутренних дел будет реализована комплексная система мер по обеспечению безопасности населения и переписного персонала», — подчеркнула Наталья Гатауллина.