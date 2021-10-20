Росстат: Перепись населения продлится в обычном режиме

Всероссийская перепись населения будет проходить в обычном режиме, несмотря на объявленные в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстата.

Переписчики продолжат обходить дома, но санитарные меры будут при этом усилены. В частности, они будут снабжены необходимыми средствами индивидуальной защиты и станут регулярно сдавать тесты на Covid-19.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября в Татарстане и других регионах России. Впервые люди могут самостоятельно заполнить переписные бланки на портале госуслуг РФ. С 15 октября по 8 ноября услуга «Участие в переписи населения» доступна для всех имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись.

В ходе Всероссийской переписи населения в Татарстане работают более 7 тыс. переписчиков. С 18 октября они ходят по домам, их легко распознать по фирменным атрибутам.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников. При этом регионы со сложной эпидобстановкой могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней.