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Росстат анонсировал в Казани стратегию развития до 2030 года
Стратегию развития Росстата и системы госстатистики до 2030 года планируют утвердить до конца этого года. Об этом заявил сегодня в Казани на 16-ой встрече руководителей национальных статистических служб стран БРИКС руководитель Росстата Сергей Галкин.
«В России в этом году мы завершаем работу по реализации стратегии развития Росстата до 2024 года. В рамках нее мы заложили базу для дальнейшего реформирования официальной статистики в стране», - сказал он.
Галкин отметил, что уже подготовлена и недавно представлена Правительству стратегия развития государственной статистики до 2030 года. В ходе ее подготовки проанализировано большое количество стратегических документов международных организаций и передовых национальных статистических служб. Стратегия нацелена на снижение нагрузки на респондентов, повышение качества и оперативности статистики.
«Ключевой целью является удовлетворение пользователей качественными данными, быстрыми данными с учетом управляемой и снижающейся потребности в нагрузке на бизнес. Конечно, в первую очередь международное сотрудничество - один из ключевых аспектов нашей работы», - пояснил Сергей Галкин журналистам.
Он добавил, что формат БРИКС, в котором сегодня ведется работа в Казани, «является одним из основополагающих инструментов для взаимодействия международного уровня».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что перспективы модернизации статического производства, внедрения современных инструментов сбора и обработки информации, работу с новыми источниками данных, а также цифровую трансформацию отрасли статистики обсудили сегодня в Казани руководители национальных статистических служб стран БРИКС.
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