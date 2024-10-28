Песошин: Татарстан — лидер рейтинга руководителей цифровой трансформации

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Перспективы модернизации статистического производства, внедрения современных инструментов сбора и обработки информации, а также работу с новыми источниками данных, цифровую трансформацию отрасли статистики обсудили сегодня руководители национальных статистических служб стран БРИКС в Казани

«Наша встреча проходит в Казани сразу после саммита глав государств, мероприятия на прошлой неделе проходили в дружественной обстановке. Президент России [Владимир Путин] подчеркнул, что все страны — участницы БРИКС выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение. Рад сегодня приветствовать на мероприятии новых членов статистической семьи БРИКС. Встреча руководителей — возможность обсудить мировые тренды в развитии статистики», — сказал, открывая встречу, руководитель Росстата Сергей Галкин.

Участников встречи поприветствовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он отметил, что республика, где недавно завершился саммит БРИКС, — крупный, экономически развитый, инновационный и научный центр, один из опорных регионов России. Татарстан обладает значительным экономическим потенциалом, по объему ВРП занимает шестое место в стране, по производству промышленной и сельхозпродукции — пятое место, по инвестициям — шестое место, по объемам строительства — второе.

«Во всех странах официальная статистика является важнейшим инструментом формирования государственной политики и управления. Сегодня в повестке мероприятия такие важные вопросы, как модернизация статистического производства, внедрение современных инструментов сбора и обработки информации, работа с новыми источниками данных, цифровая трансформация отрасли статистики. Все эти актуальные вопросы должны быть направлены на улучшение качества жизни и предоставления услуг, а также взаимодействия государства с бизнесом и населением», — заметил Песошин.

Татарстан, следуя этим принципам, стал первым регионом, реализовавшим клиентоцентричность в сфере предоставления социально значимых услуг населению в цифровом мире. С 2022 года все без исключения государственные и муниципальные услуги стали доступны в электронном виде.

«В настоящее время продолжается работа по цифровой трансформации информационных систем всех органов власти. Благодаря проводимой работе мы находимся на первом месте среди субъектов страны в рейтинге руководителей цифровой трансформации», — добавил Песошин.

Он обратил внимание на важность цифровизации отрасли статистики. «Максимальное получение и обработка всех данных в электронном виде позволит не допускать искажения информации и принимать обоснованные управленческие решения. Вместе с тем необходимо обеспечивать информационную безопасность государственных информационных систем. Ежегодный рост количества сетевых атак требует от всех служб современных и своевременных мер», — заключил Премьер-министр Татарстана.

Шестнадцатая встреча руководителей национальных статистических служб стран БРИКС проходит в Казани на площадке ГТРК «Корстон». В ее работе принимают участие представители Статкомитета СНГ, руководства Росстата, статистических служб Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана и Российской ассоциации статистиков (РАС).