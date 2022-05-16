Россию не допустили к тендеру на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов

Россия не допущена к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Таким образом, Олимпийские игры 2026 и 2028 в России показаны не будут.

Стоит отметить, что зимние Игры 2026 года примут итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, а летняя Олимпиада 2028 года пройдет в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян от международных соревнований. В организации обвинили Россию в нарушении олимпийского перемирия.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет рассматривать дело Камилы Валиевой.