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Спорт
16 мая 2022  16:59
Дамир Садриев

Россию не допустили к тендеру на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов

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Россия не допущена к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Таким образом, Олимпийские игры 2026 и 2028 в России показаны не будут.

Стоит отметить, что зимние Игры 2026 года примут итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, а летняя Олимпиада 2028 года пройдет в Лос-Анджелесе (США). 

Напомним, МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян от международных соревнований. В организации обвинили Россию в нарушении олимпийского перемирия. 

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет рассматривать дело Камилы Валиевой.

#олимпиада #международный олимпийский комитет
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