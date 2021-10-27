Россию на «Детском Евровидении» представит Таня Меженцева

Россию на международном детском песенном конкурсе «Евровидение 2021» представит 11-летняя Таня Меженцева. Она победила в финале национального отборочного тура, состоявшегося в Москве накануне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.

В 2019 году Таня Меженцева уже представляла Россию на конкурсе. Вместе с Денберелом Ооржаком она исполнила песню A Time for Us на сцене в польском городе Гливице. На этот раз юная артистка подготовила сольную песню Mon Аmi.

«Я очень рада, что буду представлять Россию на конкурсе в Париже. Хочу отметить, что у меня были сильные соперники. У всех участников были хорошие песни и красивые номера», — заметила певица.

В этом году в национальный финал конкурса пробились 12 участников. Среди них были и представители Татарстана — группа «Очечи» с композицией «Сияй» и трио Lol&Pop с композицией «Танцуй», о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Финал «Детского Евровидения» будет организован 19 декабря в Париже, в концертном зале La Seine Musicale. Он соберет представителей 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.