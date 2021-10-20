Татарстанцы могут поддержать группу «Очечи» в финале отбора на «Детское Евровидение»

Жители Татарстана имеют возможность поддержать группу «Очечи», состоящую из казанских школьниц, в финале отбора представителя России на детском международном конкурсе «Евровидение 2021».

Услышать все песни финалистов и отдать свой голос можно на официальном сайте конкурса. Голосование началось сегодня, 20 октября, в 14 часов и продлится до 23.59 25 октября.

На момент написания материала «Очечи» с композицией «Сияй» с 13,93% голосов находятся на четвертом месте по популярности среди интернет-пользователей.

«Победителя определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое войдут деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий», — цитирует ТАСС пресс-службу Академии Игоря Крутого.

Национальный финал «Детского Евровидения 2021» состоится в Москве 26 октября. Двенадцать юных артистов выйдут на сцену, чтобы побороться за право представлять Россию на международном песенном конкурсе, который пройдет в Париже 19 декабря.

Всего юные артисты подали более 500 заявок на право представить Россию на конкурсе. Национальный финал организует Академия Игоря Крутого при поддержке телеканала «Карусель».