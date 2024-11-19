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Россиянок призвали рожать сварщиков, штукатуров и маляров
Глава фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов призвал женщин рожать сварщиков, штукатуров и маляров. Подобным образом, по его мнению, необходимо решать проблему дефицита кадров.
«В этом году мы столкнулись с проблемой — это отсутствие квалифицированной рабочей силы. <...> Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров», – цитирует Суханова Ura.ru.
Напомним, в июле этого года он призывал жительниц Свердловской области больше рожать для решения проблемы нехватки электриков в регионе.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала, как улучшить демографическую ситуацию в стране. По ее мнению, для этого необходимы стимулирующие меры поддержки семей с детьми.
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