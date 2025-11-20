Россиянки со званием «Мать-героиня» получат льготы и пенсию свыше 110 тыс. рублей

После уравнивания статуса «Мать-героиня» со званиями «Герой России» и «Герой Труда» женщины смогут воспользоваться новым комплексом мер социальной поддержки. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Чижов в интервью «Абзацу».

Ранее Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и окончательном, третьем чтениях законопроект о дополнительных мерах поддержки многодетных семей и женщин, которым присвоено звание «Мать-героиня».

«Им будет начисляться ежемесячная выплата в 72 тысячи, а после выхода на пенсию – более 110 тысяч рублей. Также предусмотрен ряд мер поддержки, в частности бесплатное предоставление земельного участка, строительные материалы – для индивидуального жилого дома или для ремонта жилых помещений. Коммунально-бытовое обслуживание, в частности освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг», – рассказал парламентарий.

Кроме того, такие женщины смогут без очереди и бесплатно получать медицинскую помощь и зубопротезирование по программе государственных гарантий. При желании часть льгот можно заменить на ежемесячную выплату в размере 72 403 руб. с последующей индексацией. Каждая вышедшая на пенсию мать-героиня дополнительно будет получать 36,5 тыс. рублей.

По словам Чижова, цель инициативы – признание особых заслуг женщин, повышение престижа материнства и укрепление семейной и демографической политики в стране.