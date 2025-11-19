news_header_top
Общество 19 ноября 2025 14:43

Женщинам со званием «Мать-героиня» назначат дополнительные выплаты

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и окончательном третьем чтениях законопроект о дополнительных мерах поддержки многодетных семей и женщин, которым присвоено звание «Мать-героиня». Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает ежемесячные доплаты обладательницам звания «Мать-героиня» – по аналогии с выплатами Героям Труда. Начисления начнутся с 1 января, но не раньше возникновения права на них. Подать заявление необходимо в течение шести месяцев после вступления закона в силу.

Также снимаются ограничения при учете в страховом стаже периода ухода за ребенком до 1,5 лет. Это позволит многодетным родителям пересчитать пенсии после подачи соответствующего заявления. Кроме того, подтверждается возможность суммирования периодов ухода за каждым ребенком при многоплодной беременности – в полном объеме, по фактической длительности.

Закон направлен на расширение мер поддержки семей с детьми и признание заслуг многодетных родителей, прежде всего женщин, получивших почетное звание, что соответствует целям национального проекта «Семья».

