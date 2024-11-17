Россиянка Валентина Алексеева вошла в топ-12 конкурса «Мисс Вселенная»

Фото: пресс-служба национального конкурса «Мисс Россия»

Обладательница титула «Мисс Россия 2024» Валентина Алексеева вошла в число финалисток конкурса «Мисс Вселенная». Она была признана одной из 12 самых красивых девушек планеты, сообщили в пресс-службе национального конкурса «Мисс Россия».

Финал конкурса «Мисс Вселенная» прошел накануне в Мехико. Победительницей стала представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг, обладательницей титула 1-й вице-мисс — Чидимма Адэтшина из Нигерии, а 2-й вице-мисс — Мария Фернанда Бельтран из Мексики.



Отмечается, что это первое достижение представительниц России на конкурсе за последние 12 лет — в последний раз была отмечена Елизавета Голованова, вошедшая в десятку лучших.

Напомним, что Валентина Алексеева, представительница Чувашской Республики, выиграла титул «Мисс Россия» в начале октября текущего года. Ей вручили корону победительницы и приз в размере 1 млн рублей. Также она получила право представлять нашу страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».