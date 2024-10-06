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Конкурс «Мисс Россия — 2024» выиграла 18-летняя участница из Чувашии
18-летняя участница из Чувашской Республики Валентина Алексеева стала обладательницей титула «Мисс Россия — 2024». Об этом сообщает РИА Новости.
В финал прошли 50 конкурсанток со всей России. Так, статуса «Вице-мисс России — 2024» удостоились жительница Тольятти Ирина Миронова и Ульяна Евдокимова, представлявшая Санкт-Петербург.
Победительнице конкурса вручили корону, а также приз в размере 1 млн рублей. Помимо этого, Валентина Алексеева представит Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», которые состоятся в Мексике в ноябре 2024 года.
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