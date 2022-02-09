Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине

Российский конькобежец Семен Елистратов принес очередную бронзовую медаль в копилку сборной России. На дистанции 1500 м спортсмен занял третье место, уступив золотому призеру корейцу Тэ Хон Хвану меньше одной сотой секунды. Серебро завоевал канадец Стивен Дюбуа. Победитель гонки был определен лишь с помощью фотофиниша.

Шорт-трек. Дистанция 1500 метров. Мужчины.

1. Тэ Хон Хван (Корея) – 2:09.219

2. Стивен Дюбуа (Канада) – 2:09.254

3. Семен Елистратов (Россия) – 2:09.267

Еще один россиянин Денис Айрапетян занял второе место в утешительном финале.

Стоит отметить, что эта бронза стала для России уже шестой на Олимпиаде в Пекине. По этому показателю наша команда лидирует во всем турнире.

Напомним, ранее в своем дебютном матче на Олимпиаде сборная России по хоккею с трудом обыграла Швейцарию. Автором единственной и победной шайбы стал Антон Слепышев.