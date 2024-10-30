Россиянин купил три новых MacBook Pro 14 за тысячу рублей

Житель Московской области приобрел три новых MacBook Pro 14 чуть более чем за 1 тысячу рублей при их рыночной стоимости примерно в 600 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что счастливчик увидел в рекламе, что один ноутбук стоит всего 369 рублей. Он зашел на сайт, оформил заказ и оплатил покупку, но товары ему не привезли.

Но так просто мужчина сдаваться не собирался и решил пойти в суд, который встал на сторону потерпевшего и обязал фирму передать ему три компьютера.

Ранее Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан предупредило о новой уловке телефонных мошенников.