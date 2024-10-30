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Россиянин купил три новых MacBook Pro 14 за тысячу рублей
Житель Московской области приобрел три новых MacBook Pro 14 чуть более чем за 1 тысячу рублей при их рыночной стоимости примерно в 600 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что счастливчик увидел в рекламе, что один ноутбук стоит всего 369 рублей. Он зашел на сайт, оформил заказ и оплатил покупку, но товары ему не привезли.
Но так просто мужчина сдаваться не собирался и решил пойти в суд, который встал на сторону потерпевшего и обязал фирму передать ему три компьютера.
Ранее Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан предупредило о новой уловке телефонных мошенников.
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