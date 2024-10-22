Отделение Соцфонда России по РТ предупредило о новой уловке телефонных мошенников

В клиентские службы и в контакт-центр Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан поступают обращения граждан о мошеннических звонках. Злоумышленники звонят на мобильные телефоны, представляются сотрудниками Отделения фонда, и говорят, что по «новой информации» человеку не хватает стажа для пенсии, после чего пугают приостановкой выплат, если его не подтвердить. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе.

«Мошенники предлагают записать пенсионера на прием в Отделение СФР по Республике Татарстан или в МФЦ, а затем просят подтвердить запись кодом по СМС. Если вы столкнулись с такой ситуацией, знайте – вы разговариваете с мошенниками. В таком случае нужно прекратить общение. Никогда не называйте звонящим по телефону свои паспортные данные, номер банковской карты, ПИН-, СМС-код или пароль от личного кабинета», - отметили в ведомстве.

Управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин напомнил, что сотрудники Отделения не ходят по домам с предложениями своих услуг.

«Все услуги мы оказываем совершенно бесплатно в своих клиентских службах и МФЦ или онлайн на портале госуслуг», — отметил он.

Как уточнили «Татар-информу», в республике работает 51 клиентская служба Отделения Социального фонда России по РТ. Услугами Социального фонда России пользуются почти все жители республики.

«Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан обслуживает все категории граждан - детей, беременных женщин, родителей детей, самозанятых, пенсионеров, инвалидов, пострадавших на производствах, педагогов, медицинский персонал, военных, чернобыльцев и летчиков», - добавили в пресс-службе.