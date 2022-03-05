Россияне вновь смогут воспользоваться туристическим кешбэком с 15 марта

Программа туристического кешбэка за поездки по России возобновится 15 марта. Приобрести туры можно вплоть до 1 мая, заявила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. То есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля — то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы», — заметила глава ведомства.

По ее словам, возобновление программы поможет туристам отдохнуть внутри страны, а также станет хорошей мерой поддержки для бизнеса, в том числе в части создания рабочих мест.

Догузова уточнила, что условия туристического кешбэка не изменятся: вернуть можно 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей, участие принимают туры, оплаченные картой «Мир». Средства будут возвращаться в течение пяти дней в автоматическом режиме. При этом число поездок не ограничено.

Предыдущий этап кешбэка был приостановлен досрочно, сообщал ранее «Татар-информ». Причиной стало полное завершение средств, выделенных на программу.