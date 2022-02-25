Ростуризм 1 марта досрочно закроет пятый этап туристического кешбэка

В ночь на 1 марта в России досрочно завершится программа туристического кешбэка за поездки по России. Как объяснили в Ростуризме, пятый этап программы прекращает действовать из-за исчерпания выделенных средств, сообщает РИА Новости.

«Если говорить о промежуточных итогах программы, то сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек — они приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей», — объяснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она подчеркнула, что всем желающим воспользоваться данной программой необходимо купить билеты до 1 марта.

Этап программы стартовал 18 января. По его условиям туристы могут отправиться в путешествие до 30 апреля, а в речной круиз — с начала навигации по 1 июня.