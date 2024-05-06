Россияне старше 40 лет стали чаще брать автокредиты

В России доля заемщиков по автокредитам старше 40 лет выросла до 50%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Рост доли граждан старше 40 лет в начале 2024 года объясняется реализацией ими отложенного спроса прошлого года. Дело в том, что заемщики постарше, в отличие от своих молодых коллег, более консервативны и, как правило, предпочитают автомобили более высокого класса по разумной цене, дефицит которых отмечался в начале 2023 года», рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В прошлом году россияне за 40 лет не брали автокредиты, поскольку ждали достаточного количества новых автомобилей на рынке. Из-за этого в первом квартале 2024 года удалось реализовать отложенный спрос. По-прежнему чаще всего автокредиты берут россияне в возрасте от 30 до 40 лет (почти 35%), реже всего те, кому еще не исполнилось 30 лет (около 15%). Доля заемщиков от 40 до 50 лет составляет 29%, а старше 50 лет 21%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в начале весны Татарстан вошел в число регионов лидеров по числу выданных автокредитов