Общество 27 января 2026 09:01

Россияне создали более 1,5 млн цифровых ID в MAX

Фото: © «Татар-информ»

Жители России создали свыше 1,5 млн цифровых ID на национальной платформе MAX. С их помощью было подтверждено более 600 тыс. покупок с возрастными ограничениями, сообщило Минцифры РФ в своем канале в национальном мессенджере.

«Цифровой ID в MAX: более 1,5 млн цифровых ID создано в MAX; в 40 тыс. магазинов по всей России можно подтвердить совершеннолетие с помощью цифрового ID при покупке товаров 18+; 600 тыс. покупок с подтверждением возраста с помощью QR-кода в Мах совершили пользователи мессенджера», – заявили в ведомстве.

Кроме того, согласно данным министерства, примерно 12 млн пользователей федерального портала госуслуг применяют код в MAX для дополнительной защиты входа. Также пользователи получили свыше 160 млн уведомлений о статусах получения услуг на портале через национальный мессенджер.

Более 1,6 млн человек получили консультации по услугам через чат-бот МФЦ в MAX, а возможностью записаться на прием через нацмессенджер воспользовались почти 540 тыс. раз.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

#мессенджер МАХ
