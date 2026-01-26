news_header_top
Общество 26 января 2026 11:50

Мессенджер MAX выдержал нагрузку новогодних праздников без сбоев

Россияне активно пользовались мессенджером MAX во время новогодних праздников, и платформа успешно выдержала нагрузку. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, его слова приводит «ТАСС».

Он заявил, что самое серьезное испытание для MAX произошло в новогоднюю ночь, когда миллионы пользователей обменивались поздравлениями, отправляли видео и «кружки», сообщения и участвовали в видеозвонках. Депутат отметил, что мессенджер справился с нагрузкой и работал без сбоев.

Боярский подчеркнул, что россияне могут гордиться отечественными разработчиками: за короткое время MAX достиг успеха на рынке и демонстрирует конкурентоспособность. Он добавил, что, хотя мессенджеру еще нет и года, он уже в конкурентной борьбе вытесняет платформы, которые присутствуют на рынке десятилетиями.

