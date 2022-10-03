Россияне смогут записаться добровольцами для участия в спецоперации на портале госуслуг

Граждане России смогут онлайн записаться добровольцами для участия в специальной военной операции на Украине. Соответствующая информация появилась на федеральном портале госуслуг.

«Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд» — сказано на сайте.

При этом заявитель должен иметь гражданство РФ, находиться в запасе Вооруженных сил, иметь военно-учетную специальность и подходить для призыва по возрасту. Для рядового и сержантского состава предельный возраст — 50 лет, для младших офицеров — 60 лет, для старших — 65 лет.

Кроме того, призваны могут быть только те, кто по состоянию здоровья подходит для прохождения службы по мобилизации. Таковыми считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что россияне смогут подавать жалобы из-за частичной мобилизации на «Госуслугах». Для этого потребуются данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября.