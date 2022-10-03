Россияне смогут подавать жалобы из-за частичной мобилизации на «Госуслугах»

На федеральном портале госуслуг появилась форма для подачи жалоб на нарушения, допущенные при призыве во время частичной мобилизации.

«Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек», — сказано в описании сервиса, размещенном на сайте.

При этом для подачи заявления потребуются данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Затем оно будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля текущего года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября.