Общество 29 декабря 2025 11:27

Россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх

Россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов.

Теперь гражданин имеет право отказаться от участия в азартных играх путем подачи единому регулятору азартных игр заявления о включении соответствующей информации в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх.

Подать заявление можно только через «Госуслуги». Отмечается, что оно не может быть отозвано и должно содержать срок, на который физическое лицо отказывается от участия в азартных играх (не менее 12 месяцев).

Ранее группа депутатов Госдумы направила на рассмотрение в Правительство законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры.

