В России может появиться реестр самозапрета на азартные игры

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Федеральную налоговую службу предложение о создании федерального реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт». Документ предусматривает добровольное внесение граждан в список на срок от трех месяцев до пожизненного запрета, сообщает РИА Новости.

В реестр также планируется автоматически включать лиц с просроченной задолженностью по кредитам и другим обязательным платежам. Цель инициативы – минимизировать финансовые риски для граждан, предотвратить наращивание долговой нагрузки и способствовать более ответственному отношению к финансам.

Реализация проекта предполагает сотрудничество с операторами букмекерских контор и организаторами азартных игр, которые будут обязаны проверять наличие клиента в реестре перед предоставлением услуг.

«Азартные игры и ставки становятся причиной серьезных финансовых проблем для тысяч граждан. Многие попадают в долговые ямы, проигрывая кредиты, пособия и даже деньги на нужды семьи. Мы предлагаем создать реестр «Стопазарт», который позволит людям с игровой зависимостью добровольно исключить себя из этой среды», – пояснил Чернышов.