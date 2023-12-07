Россияне смогут получать посылки и открывать бизнес по биометрии

В скором времени в России появится возможность получения посылок, используя для подтверждения биометрические данные. Также эту возможность предоставят желающим открыть бизнес. Об этом в интервью каналу «Россия-24» рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Что касается оплаты, терминалы устанавливаются, в самое ближайшее время мы рассчитываем, что это уже заработает, — объяснил зампред Правительства. — Задача — начать, дальше уже все будет масштабироваться. Там вопрос даже не столько в биометрии, сколько в инфраструктуре, в оборудовании: это немножко дороже, но намного удобнее, когда подходишь к кассе, улыбнулся — пошел дальше».

Григоренко напомнил, что сейчас биометрические данные можно использовать для доступа к «Госуслугам» и открытия счета в банке. Также планируется расширение эксперимента по оплате в метро.

В дальнейшем, уверен он, биометрия будет использоваться вместо документов, удостоверяющих личность: паспорта, водительских прав. «Это мы все тоже отрабатываем на 2024 год», — анонсировал вице-премьер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани и еще пяти городах РФ в 2024 году начнут внедрять проход в метро по биометрии.