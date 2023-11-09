В Казани и еще пяти городах РФ в 2024 году начнут внедрять проход в метро по биометрии

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В 2024 году в шести российских городах, включая Казань, начнут внедрять технологии биометрии для входа в метрополитен. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта Правительства РФ в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск», — рассказал журналистам гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

По его словам, дорожные карты уже подтверждены в столице Татарстана, Самаре и Екатеринбурге.

Центр биометрических технологий является оператором Единой биометрической системы. Организация создана в соответствии с указом Президента Владимира Путина и назначена оператором системы постановлением Кабмина в 2022 году.