Россияне смогут использовать водительское удостоверение для идентификации в банках

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенной идентификации в кредитных организациях. Теперь для идентификации их клиенты смогут использовать номер водительского удостоверения, сообщается в документе, появившемся на официальном портале правовой информации.

Также законом был увеличен лимит по ряду операций с денежными средствами, для осуществления которых не применяется идентификация клиента. К примеру, максимумальная сумма при приеме от клиентов страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования авто повысилась более чем в два раза — с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Планируется, что документ вступит в силу через 180 дней после публикации.

Также Президент подписал закон, касающийся отмены обязательного техосмотра для личного транспорта.