Путин отменил обязательный техосмотр для личного транспорта

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра легковых автомобилей и мототранспортных средств, используемых в личных целях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Процедура перестанет быть обязательной для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих гражданам и используемых ими исключительно для собственных нужд.

Вместе с тем регулярный техосмотр по-прежнему придется проходить владельцам такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также личного автотранспорта, который используется в служебных целях.

Потребуется техосмотр и при продаже и регистрации автомобилей и мотоциклов старше четырех лет, а также при изменении конструкции машины.

Новелла также предполагает, что владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. В целом она затронет примерно 50 млн транспортных средств, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».