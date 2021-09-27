Россияне с 1 октября смогут получать детские пособия только на карту «Мир» или наличными

Начиная с 1 октября жители России смогут получать ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого либо второго ребенка только на карту «Мир», наличными или на обычный счет, к которому не привязана банковская карта.

Таким образом, изменение порядка выплат затронет только тех, кому они поступают на карты международных платежных систем. При этом для получающих выплаты на счет по вкладу (на сберкнижку), на номинальный счет или почте ничего не изменится, отмечает РИА Новости.

До этого Минтруд РФ напомнил, что карта «Мир» необходима, в частности, для получения ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей. А также при начислении ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от восьми до 17 лет, пенсий и других выплаты от Пенсионного фонда и пособий по безработице.

Пособия беременным и одиноким родителям, воспитывающих детей от восьми до 17 лет, получить на почте невозможно, а единовременные пособия на детей школьного возраста начисляются на карты любых платежных систем.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 2022 года россияне начнут получать все пособия и выплаты в беззаявительной форме.