С 2022 года россияне начнут получать все пособия и выплаты в беззаявительной форме

С 2022 года все выплаты и пособия в России будут начислять автоматически. Об этом на заседании Правительства заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о пенсиях, единовременной выплате при рождении ребенка, компенсациях, пособиях, включая по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

«Они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть <...> в электронном виде», — приводит слова Мишустина РИА Новости.

Глава Кабмина отметил, что такой шаг позволит упростить процесс и сделать его более удобным.

На сегодня для получения тех или иных выплат россиянам нужно предоставить заявление и в некоторых случаях подтверждающие документы и справки. В перспективе гражданам надо будет лишь предоставить реквизиты счета и дать согласие на портале госуслуг на проактивное получение денег.