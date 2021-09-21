news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 сентября 2021  15:36
Сельвина Илькаева

С 2022 года россияне начнут получать все пособия и выплаты в беззаявительной форме

news_top_970_100

С 2022 года все выплаты и пособия в России будут начислять автоматически. Об этом на заседании Правительства заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Речь идет о пенсиях, единовременной выплате при рождении ребенка, компенсациях, пособиях, включая по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

«Они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть <...> в электронном виде», — приводит слова Мишустина РИА Новости. 

Глава Кабмина отметил, что такой шаг позволит упростить процесс и сделать его более удобным. 

На сегодня для получения тех или иных выплат россиянам нужно предоставить заявление и в некоторых случаях подтверждающие документы и справки. В перспективе гражданам надо будет лишь предоставить реквизиты счета и дать согласие на портале госуслуг на проактивное получение денег.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100