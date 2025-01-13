Россияне потратили на услуги автосервиса 1 трлн рублей в 2024-м: на ТО ушло менее 60%

В 2024-м россияне потратили на услуги автосервиса 1 трлн рублей. Об этом сообщает «Автостат», проанализировав данные по 69 регионам страны, на которые приходится 97% парка «легковушек».

Отмечается, что на техобслуживание (ТО) и ремонт граждане потратили 594,2 млрд рублей. Из этой суммы на официальных дилеров пришлось 47,3 млрд рублей, на независимые СТО – 225,3 млрд рублей, а на механиков-частников – 321,6 млрд рублей.

Еще 408,2 млрд рублей граждане потратили на ведущие услуги (автомойка, шиномонтаж и кузовной ремонт). На мойку машины у россиян ушло 177,7 млрд рублей, на ремонт колес и «переобувку» - 39,7 млрд рублей, а на восстановление кузова - 190,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России продажи легких коммерческих машин выросли за год почти на 25%.