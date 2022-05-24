Россияне получили уже почти 6 млрд рублей кешбэка за покупки путевок в детские лагеря

С 31 марта россияне приобрели уже более 420 тыс. путевок в детские лагеря. Участие в программе туристического кешбэка позволило им вернуть уже почти 6 млрд рублей, сообщает со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко ТАСС.

Он напомнил, что компенсация за детский отдых стала одной из оперативных мер Правительства для поддержки населения. Благодаря ей родители смогут вернуть половину стоимости путевки.

«Сегодня, в преддверии летних каникул, мы видим, что родители заранее позаботились об организации отдыха своих детей. Всего приобретено уже более 420 тыс. путевок в детские лагеря на сумму свыше 13,7 млрд рублей. На карты „Мир“ в виде кешбэка родителям вернулось почти 6 млрд рублей», — рассказал заместитель Председателя Правительства России.

Продажи путевок с кешбэком продлятся до конца лета. Отправиться в детский лагерь ребенок сможет с 1 мая.

На реализацию программы в 2022 году Правительство выделило 7,5 млрд рублей, что на 2,5 млрд больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в России на осень запланирован новый этап туристического кешбэка за поездки по стране.