На осень в России запланирован новый этап туристического кешбэка

Осенью в России может пройти новый этап туристического кешбэка за поездки по стране. Ростуризм уже зарезервировал средства на его проведение, сообщил на совещании у Премьер-министра РФ Михаила Мишустина вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В этом году запланировано еще одно окно продаж на осенне-зимний период», — приводит его слова пресс-служба Кабмина.

Заместитель главы Правительства уточнил, что о сроках проведения нового этапа акции станет известно позднее.

С начала 2022 года, напомним, программой воспользовались свыше 2,5 млн россиян. Суммарно им вернули около 8,5 млрд рублей.

«Благодаря программе Правительство обеспечило загрузку инфраструктуры, создание рабочих мест в регионах и удовлетворение растущего спроса граждан на внутренний туризм», — заключил Чернышенко.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что Татарстан вошел в топ-5 регионов, в которые покупают туры с кешбэком.