Россияне почти вдвое сократили валютные вклады с начала спецоперации

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С момента начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года валютные вклады физических лиц в российских банках уменьшились почти в два раза. Об этом рассказал, сославшись на данные Центрального банка, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, передает РИА Новости.

«Валютные вклады физлиц в российских банках за июнь сократились на 1,2 млрд долларов, до 48,4 млрд долларов на 1 июля 2023 года. За первое полугодие 2023 года они сократились на 9,7 млрд долларов, а за период с февраля 2022 года по июнь 2023 года их объем снизился почти вдвое — на 45,5 млрд долларов, или на 48,5%», — пояснил эксперт.

Основной причиной уменьшения объемов валютных вкладов Осадчий назвал их «полузамораживание» из-за ограничений, введенных Банком России в марте прошлого года. Регулятор не отказывается от них, потому что «эмбарго на поставки наличных долларов и евро» в РФ продолжает действовать.

Основным направлением оттока валютных вкладов аналитик счел их переток на депозиты в иностранных банках. Вторым по значимости является переток в наличную валюту. С февраля 2022 по май 2023 года валютные депозиты россиян в иностранных банках выросли на 42,7 млрд долларов, а объем наличной валюты увеличился на 12,5 млрд долларов.

«<…> в связи с ростом популярности юаней эти ограничения (на валютные вклады — прим. Т-и) могли бы быть ослаблены или даже отменены в отношении дружественных валют без угрозы финансовой стабильности России», — предположил специалист.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что крупнейшие российские банки в основном перестали принимать доллары и евро через банкоматы.