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«Известия»: Крупнейшие банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы
Крупнейшие российские банки прекратили принимать доллары и евро через банкоматы. Опция внесения иностранной валюты отсутствует у 11 из 13 системно значимых кредитных организаций РФ, пишет газета «Известия».
В частности, пополнить счет в западных валютах нельзя в Сбербанке. В ВТБ эта функция отсутствует с 19 апреля прошлого года, а в Совкомбанке — с 10 марта того же года. С начала весны прием валюты через АТМ (Automated teller machine — аппарат для выдачи и приема денег — прим. Т-и) также прекратили Райффайзенбанк и Юникредитбанк.
Кроме того, не получится внести доллары и евро через устройства самообслуживания банка «Открытие», Газпромбанка, МКБ, РСХБ, ПСБ и Росбанка. В свою очередь из числа банков, входящих в топ-30, не принимают иностранную валюту через банкоматы в Почта Банке, УБРиР и РНКБ.
«Доллары и евро из числа системно значимых кредитных организаций, согласно информации специалистов колл-центров, принимают только в банкоматах „Альфы“ и „Тинькофф[-банка]“», — констатирует издание.
Дело в том, что практически все системно значимые кредитные организации сейчас находятся в санкционных списках, а их корреспондентские счета в иностранных банках заморожены, пояснила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Зубкова.
К тому же принимать валюты зарубежных стран банкам становится невыгодно как с точки зрения рентабельности операций, так и с точки зрения управления рисками.
«Кредитные организации с иностранным участием, несмотря на то что их корсчета продолжают функционировать, не хотят рисковать, проводя платежи россиян, тем более что контроль за такими операциями становится всё более дорогим из-за требований международных платежных систем и SWIFT», — добавила эксперт.
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