Россияне лидируют среди иностранных покупателей недвижимости в Турции

Россияне по итогам 2024 года в очередной раз со значительным отрывом возглавили список иностранцев — покупателей недвижимости в Турции, несмотря на снижение вдвое числа приобретенных ими объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Бюро статистики Турции (TUIK).

«Больше всего объектов недвижимости в Турции за 2024 год приобрели граждане РФ — 4867, за ними следуют иранцы с 2166 объектами и украинцы — 1631 объект», — сообщили статистики.

В общей сложности за 2024 год иностранные граждане приобрели в Турции более 23,7 тыс. квартир — это на 32% меньше, чем годом ранее.

При этом в 2023 году россияне приобрели в Турции свыше 10,5 тыс. объектов недвижимости, также заняв первое место среди иностранцев.

Граждане РФ лидируют среди иностранцев — покупателей недвижимости на территории Турции с апреля 2022 года. В июне 2022-го россияне приобрели почти 1,9 тыс. объектов, а всего за тот месяц было продано более 8,6 тыс. квартир.