Жительница РТ, пытаясь купить недвижимость в Турции, отдала мошенникам полмиллиона рублей

Жительница Лаишевского района Татарстана хотела сберечь свои деньги и решила вложиться в недвижимость за границей. В новогодние праздники в соцсетях она нашла объявление о продаже номера в одном из отелей в Турции. 40-летняя женщина связалась с продавцом, чтобы уточнить детали.

Аферист прислал женщине липовые документы на право собственности недвижимостью. Он сообщил, что для приобретения номера необходимо осуществить четыре транзакции по четыре тысячи долларов. Для запуска сделки необходимо оставить задаток в размере 500 тысяч рублей.

Женщина согласилась, однако перевести деньги на указанный счет у нее не получилось. Банк посчитал перевод мошенническим и прервал транзакцию. Однако женщина решила не останавливаться и перевела деньги в электронной валюте.

После перевода денег она решила связаться с отелем и уточнить подробности. Однако там ей сообщили, что подобного мужчину не знают и номера не продают.

Полицейские установили, что лжериэлтор звонил с номера, зарегистрированного в Турции. На данный момент номер заблокирован. Деньги были отправлены на цифровой актив, находящийся на территории Республики Сербия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».