Россияне и белорусы смогут сдать TOEFL в электронном формате

Граждане России и Белоруссии с 4 августа смогут сдать TOEFL в электронном варианте, сообщает со ссылкой на ETS — компанию, которая проводит экзамен, ТАСС.

Ранее стало известно, что пользователи с российским гражданством стали получать отказы при попытке регистрации на экзамен. Напомним, что его сдача необходима для поступления в зарубежные вузы, а также приема на работу в англоязычных странах.

«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — сообщил изданию представитель американской компании.

По его словам, из-за спецоперации на Украине, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, обучающиеся на территории РФ и Белоруссии не смогут сдать экзамен в местных экзаменационных центрах. Чтобы сдать его в офлайн-формате, они могут приехать в другие страны и регионы.