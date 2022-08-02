Россиянам запретили сдавать необходимый для поступления в зарубежные вузы экзамен TOEFL

Компания ETS, которая проводит тестирования по английскому языку по системе TOEFL, запретила гражданам России регистрацию на экзамен. Сдавать его необходимо для поступления в зарубежные вузы, а также для приема на работу в англоязычных странах.

«В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос», — приводит РИА Новости сообщение организации. OFAC – это подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций.

В марте компания ETS приостановила проведение экзаменов международной системы тестирования английского TOEFL в России и Белорусии из-за военной спецопрации на Украине, о начале которой Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.