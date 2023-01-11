Компания Intel вернула российским пользователям доступ к скачиванию своих ПО

У российских пользователей снова появилась возможность скачивать программное обеспечение для процессоров Intel. Официальный сайт компании в России начал работать без VPN, пишут «Известия».

По мнению гендиректора Digital Consulting Solutions Александра Скоморохина, причина разблокировки кроется в том, что ограничения, под которые попали не только российские пользователи и компании, но и офисы зарубежных фирм, работающих на территории России, мешали их деятельности.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что американские «компании смотрят друг на друга и поэтапно снимают те ограничения, которые вредят их бизнесу». Так, ранее компания Microsoft также вернула возможность установки Windows частным пользователям из России.

Intel закрыл пользователям с российскими IP-адресами доступ к своему порталу 25 февраля 2022 года. 6 апреля стало известно, что один из крупнейших производителей процессоров в мире приостанавливает свою деятельность в России.